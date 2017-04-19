СБУ: у ході обшуків в аналітичному центрі отримані «додаткові докази» у справі Артеменка

У Службі безпеки України заявляють, що у ході обшуків у Міжнародному центрі перспективних досліджень силовики отримали «додаткові докази» у кримінальному провадженні стосовно заяв народного депутат Андрія Артеменка.

«Слідчі дії здійснювалися в рамках провадження, що стосується депутата Артеменка. Додаткові деталі ми поки що не розголошуємо, але під час слідчих дій були отримані додаткові докази. Зараз слідчі з ними працюють», – заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

Минулого тижня у Міжнародному центрі перспективних досліджень (МЦПД) силовики провели обшук. Згодом у прокуратурі Криму Радіо Свобода повідомили, що обшук в аналітичному центрі провели в рамках справи щодо заяв народного депутата Андрія Артеменка, депутат користувався послугами цього центру.

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією радникові президента США Майклові Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачав проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачав виведення російських військ з території України. За даними видання, цей план отримав підтримку в Москві.

Артеменка відтак вилучили з фракції Радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді.

Після заяв Артеменка прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження про держзраду.