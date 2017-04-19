Представники угруповання «ДНР» зірвали верифікацію для обміну заручників на Донбасі – Геращенко

Представники окремих районів Донецької області (так у межах Мінського процесу називаються бойовики угруповання «ДНР») відмовилися проводити опитування ув’язнених осіб, яких українська влада готова звільнити для визволення утримуваних сепаратистами заручників на Донбасі. Про це 19 квітня повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«У вівторок, 18 квітня, представники ОБСЄ, СБУ і офісу омбудсмена Лутковськоі вже були в Маріуполі, аби, згідно з досягнутими в Мінську на гуманітарній підгрупі і на ТКГ домовленостями, розпочати опитування сотень осіб, які перебувають у пенітенціарних установах, яких можливо, згідно з українським законодавством, звільнити від подальшого відбування покарання лише заради звільнення наших заручників в ОРДЛО», – написала Геращенко у Facebook.

Вона додала, що «процедура верифікаціі так і не розпочалася, в останню хвилину ОРДО під надуманими приводами відмовилися від цього і забажали знову повернутися до обговорення вже сто раз обговореного… на черговій зустрічі в Мінську».

В угрупованні «ДНР» наразі не коментували цю ситуацію.

За останніми офіційними даними, на непідконтрольній території Донбасу утримуються 126 українських заручників. «Тих, кого ОРДЛО вимагає передати заради звільнення, – понад 600 осіб. 30 з них не мають жодного стосунку до АТО, 60 проходять за надважкими злочинами і не підлягають амністії. А серед 500 інших, що їх запитує ОРДЛО, кілька сотень не бажають переміщатися на окуповані території», – інформувала Геращенко 12 квітня.

Обмін заручниками є одним із пунктів Мінських угод. Лідери країн, які в межах «нормандського формату» намагаються зупинити збройний конфлікт на Донбасі, у телефонній розмові 17 квітня «закликали інтенсифікувати зусилля задля звільнення та обміну затриманих за принципом «всіх на всіх». Про це йшлося в спільному прес-релізі прес-служб лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.