СБУ: в Одесі силовики не допустили провокацій на ґрунті міжетнічного протистояння

У Службі безпеки заявляють, що в Одесі силовики не допустили провокацій з дискредитації України на ґрунті міжетнічного протистояння.

Як заявив керівник апарату глави Служби безпеки України Олександр Ткачук,в Одесі планувалося проведення акції протесту начебто представників болгарської етнічної національної меншини, які проживають на Одещині.

«Акція була організована і профінансована з території Російської Федерації. Ця акція протесту була побудована на неіснуючій проблемі начебто утисків болгарської національної меншини в Україні. Росія намагається цілеспрямовано створити таку картинку, що в Україні відбуваються постійні й цілеспрямовані утиски національних меншин, що не відповідає дійсності», – сказав він, зазначивши, що координатор акції затриманий.

«Організаторами цієї акції були ті самі люди, які намагалися спровокувати масові заворушення 31 березня у Львівській області, блокуючи трасу «Львів - Рава-Руська» у контексті начебто утисків етнічних поляків на території України», – додав Ткачук.

За його словами, у СБУ є інформація про те, що подібні акції плануються на півдні та сході України на початку травня.

За даними перепису населення 2001 року, на Одещині проживали понад 150 тисяч болгар. Всього станом на 2001 рік в Одеській області проживали майже 2,5 мільйона людей.