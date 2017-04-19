Порошенко: санкції стосовно Росії мають бути збережені

Президент України Петро Порошенко заявляє, що санкції стосовно Росії мають бути збережені.

«Санкції проти Росії мають залишатися. Не вірте тим, хто каже, що санкції не потрібні. Це єдиний механізм, щоб тримати Росію за столом переговорів…», – сказав Порошенко в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House в рамках офіційного візиту до Великої Британії.

«Якби не санкції і не Україна, то російські танки б стояли набагато далі в Європі. Путін зупинив своє просування через санкції і боротьбу українців», – додав він.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києву територіях можуть бути російські «добровольці». Через роль Росії у подіях на Донбасі, а також через анексію Криму, Захід застосував щодо Москви кілька пакетів санкцій.

За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів.