СБУ додаткових даних про розслідування вбивства Шеремета повідомити не може – Ткачук

У Службі безпеки України додаткової інформації про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета повідомити не можуть.

«Поки що нічого додаткового громадськості ми повідомити не можемо, слідство триває», – сказав керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук, відповідаючи на запитання про розслідування справи про вбивство Шеремета.

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».