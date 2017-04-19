Зеркаль очікує на справедливе рішення суду ООН про тимчасові заходи щодо Росії

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль очікує сьогодні на справедливе рішення Міжнародного суду ООН про застосування тимчасових заходів до Росії.

«5 тижнів тому ми залишали Гаагу з відчуттям того, що зробили все належне, аби обґрунтувати Міжнародному суду ООН необхідність застосування тимчасових заходів. Але сьогодні, чекаючи в Гаазі на оголошення рішення, я хвилююсь, оскільки очікування справедливості часто перевищують можливості застосування норм міжнародного права», – написала Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

«Ми постійно працюємо над тим, щоб ефективно використати усі наявні правові інструменти для притягнення Росії до відповідальності. Сьогодні ми також зустрічаємося з іншою гаазькою інстанцією – Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, який вивчає злочини проти людяності на Майдані, в Криму та на сході», – додала вона.

Головна судова інстанція під егідою ООН, Міжнародний суд сьогодні оголосить рішення щодо тимчасових заходів щодо ситуації між Росією і Україною. Як повідомляє прес-служба інстанції, засідання відбудеться в Гаазі, воно заплановане на 15:00 за місцевим часом (це 16:00 за Києвом).

У січні Україна подала позов до Міжнародного суду проти Росії щодо порушення нею Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На початку березня завершилися публічні слухання, які стосуються першого етапу розгляду позову, а саме – вирішення питання, чи застосувати тимчасові заходи, про які в суду просить Україна.

Україна, серед іншого, просить суд домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не здійснювали таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Росія також стверджує про «законність» захоплення Криму всупереч міжнародному праву як «відновлення справедливості».