Понад чверть мільйона гривень виплатив Ляшку екс-регіонал за оренду майна – #Точно

Лідер парламентської фракції Радикальної партії Олег Ляшко в середині квітня отримав від колишнього народного депутата Олександра Риженкова 270 000 гривень за оренду майна. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Цього року Олег Ляшко вже отримував кошти від Олександра Риженкова. Сталося це за аналогічними підставами – оренда майна – в середині березня. Проте з повідомлення про суттєві зміни в майновому стані незрозуміло, що саме Риженков орендував у лідера парламентської фракції.

Олександр Риженков відомий тим, що тривалий час керував «Донецьким металургійним заводом», що згодом трансформувався у ПрАТ «Донецьксталь-МЗ». У 2012 році Риженкова було обрано по одномандатному округу до Верховної Ради України, де він став головою комітету з питань фінансів та банківської діяльності. Входив до фракції Партії регіонів. У 2014 році зайняв друге місце у цьому ж окрузі, поступившись представнику «Блоку Петра Порошенка» Дмитру Лубінцю.

Син Олександра Риженкова, Юрій Риженков, наразі обіймає посаду генерального директора ТОВ «Метінвест Холдинг», що здійснює операційне управління всією групою компаній, яка належить Рінату Ахметову та Вадиму Новинському.

Олег Ляшко нещодавно розпочав публічно відвідувати підприємства з групи «Метінвест».



