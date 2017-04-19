Судно, що затонуло в Чорному морі, не має приписки в порту Херсона – адміністрація морських портів України

Вантажне судно «Герої Арсеналу», що затонуло в акваторії Чорного моря 19 квітня, має прапор Панами, але не приписане до жодного українського порту. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомили у прес-службі Адміністрації морських портів України.

«Ми не відповідаємо за безпеку на тій території через окупацію Криму, про це ми інформували в 2014 році. На сьогоднішній день, прапор у судна панамський, тому воно приписане десь у Панамі, воно не приписане до українського порту», – повідомили в прес-службі Адміністрації.

Раніше в російському МНС Криму заявили, що судно «Герої Арсеналу» має прапор Панами, проте його порт приписки у Херсоні.

За повідомленням МНС, 19 квітня о 03:54 вантажне судно «Герої Арсеналу» подало сигнал SOS, перебуваючи в 14 морських милях від берега. Після цього судно зникло з радарів. На його борту перебували 12 членів екіпажу, серед них 9 українців, 2 росіян і 1 грузин.

Слідчий комітет Росії повідомив, що вдалося врятувати кількох людей, але точних даних про їхню кількість наразі немає. Зараз точно відомо, що на борт судна, що проходило повз місце аварії, був піднятий один громадянин України, моторист, якого витягли з води у стані сильного переохолодження.

На момент катастрофи в морі був трибальний шторм. Температура води в районі аварії складає сім-вісім градусів тепла.

Оператором судна «Герої Арсеналу» є турецька компанія Gunes shipping.

За даними МНС Росії, суховантаж «Герої Арсеналу», за попередньою інформацією, слідував з Азова Ростовської області Росії до Туреччини з вантажем зерна.