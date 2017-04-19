Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
19 Квітень 2017, Київ 15:10
Новини | Події

Міненерго пропонує заборонити ввозити вугілля з Росії – Насалик

Ігор Насалик повідомив, що тривають переговори щодо можливості закупівлі антрациту в США.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що міністерство подало на розгляд Кабінету міністрів проект рішення про заборону ввезення енергетичного вугілля з Росії.

За його словами, нині відбуваються переговори щодо можливості закупівлі антрациту в США.

Міністр додав, що домовленості планують досягти до кінця цього місяця.

Про плани уряду заборонити імпорт енергетичного вугілля з Росії повідомлялося ще в березні.

Україна наразі змушена імпортувати енергетичне вугілля антрацитної групи, яке в ній видобувається тільки на окупованій частині Донбасу, через блокаду переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі: спершу з боку активістів і низки депутатів, а потім і з боку уряду – після захоплення сепаратистами шахт та інших підприємств на окупованих територіях, що діяли у правовому полі України.

Таке вугілля видобувають, зокрема в сусідній Росії, яка є для України державою-агресором. Інші варіанти – купувати й доставляти його з Південної Африки чи США.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG