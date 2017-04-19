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19 Квітень 2017, Київ 15:10
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У Харкові випала майже півмісячна норма снігу – гідрометеоролог

У Харкові випав сніг (відео)
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Упродовж доби в Харкові та області випала майже півмісячна норма опадів, зокрема снігу з дощем. Про це Радіо Свобода повідомила завідувачка сектором метеопрогнозів Харківського регіонального центру з гідрометеорології Євгенія Ляшенко.

«Найбільше снігу випало в Зміївському районі, так зафіксувала метеостанція «Слобожанська». А так по області випало від 14 до 39 міліметрів снігу. Ми можемо вважати аномалією в квітні комплекс погодних негараздів: дощ, мокрий сніг, дощ і низьку температуру повітря», – повідомила Євгенія Ляшенко.

Також, фахівець зазначила, що швидкість вітру цієї ночі сягала 17 метрів за секунду.

«Дерева падали все ж таки не від натиску вітру – вони не витримали вагу мокрого снігу, дощової води. До того ж, на деревах уже з’явилося листя, а це теж додаткове навантаження», – пояснила Євгенія Ляшенко.

Наразі в області наслідки стихії ліквідовують 170 аварійних бригад «Харківобленерго». Уранці повідомляли про знеструмлений 61 населений пункт, ще у 33-х електроенергія була відсутня частково.

У самому Харкові на дорогах у посиленому режимі працює снігоприбиральна техніка. Наразі сніг триває, припинення опадів у гідрометцентрі обіцяють на завтра.

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