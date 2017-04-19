Порошенко закликав британських парламентарів спростити візовий режим для українців

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з британськими парламентарями у Лондоні закликав їх спростити візовий режим для українців. Про це повідомляє прес-служба президента.

18-19 квітня триває офіційний візит Петра Порошенка у Великобританію. У середу він зокрема зустрівся з лідером фракції правлячої Консервативної партії Девідом Лідінгтоном, головою «групи дружби» у зв’язках із Україною у британському Парламенті, сером Джеральдом Говартом та головою комітету Парламенту у закордонних справах Кріспіном Блантом.

«Глава держави позитивно відзначив відвідання Донбасу делегацією комітету Палати громад Парламенту Великої Британії та підготовлені за підсумками цієї поїздки рекомендації щодо необхідності продовження режиму санкцій проти РФ. Під час зустрічі були обговорені також питання українсько-британського співробітництва по лінії НАТО та хід реалізації програми структурних реформ в Україні», – інформує прес-служба глави держави.

Під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House 19 квітня Петро Порошенко зокрема заявив, що санкції стосовно Росії мають бути збережені.