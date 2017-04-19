Російська «Нова газета» повідомляє про отримання конверта з невідомим порошком

У Росії редакція «Нової газети» заявляє про отримання конверту з білим порошком невідомого походження. Про це видання повідомляє на своєму сайті.

Журналісти заявляють, що конверт надійшов із Грозного, детальна адреса відправника на ньому вказана не була. Наразі у приміщенні редакції у Москві працюють правоохоронці.

13 квітня колектив «Нової газети» оприлюднив заяву у зв’язку з погрозами, які журналісти почали отримувати після публікації на початку квітня статті про вірогідні масові переслідування геїв у Чечні.

18 квітня Слідчий комітет Росії повідомив про початок перевірки інформації про погрози журналістам «Нової газети».