Прокуратура відкрила справу через вбивство жінки-військового медика на Яворівському полігоні

Військова прокуратура Західного регіону порушила кримінальне провадження через вбивство жінки-військового медика уночі 18 квітня на території наметового містечка Яворівського військового полігону.

Як повідомили у прокуратурі, провадження відкрили за статтею 115 (умисне вбивство).

За даними силовиків, 26-річний військовий двічі наніс ножові поранення 30-річній жінці-військовослужбовцю у серце, внаслідок чого жінка, яка служила у Збройних силах України фельдшером, померла.

«Військовослужбовець, який підозрюється у вбивстві, заручився з жінкою-психологом і вони це святкували у наметі разом із жінкою-фельдшером. Всі були у стані алкогольного сп’яніння. Звідки взяли алкоголь – з’ясовуємо. За попередньою інформацією, між жінками сталась сварка і чоловік завдав фельдшеру два ножових поранення і перерізав горло, можливо, вже після того, як вона була мертва. Потім тіло викинув у вигрібну яму», – сказав військовий прокурор Західного регіону Владислав Савинець.

Прокурор зазначив, що слідчі з’ясовують мотиви вбивства, військовослужбовець затриманий, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Військовослужбовець, який підозрюється у вбивстві, та його жертва – учасники АТО, обоє служили у зоні бойовий дій на Донбасі, проходили службу за контрактом в одній із військових частин Одещини, яка зараз тренується на Яворівському полігоні.