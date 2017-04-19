Міграційна служба: наразі в Україні оформили понад 3,2 мільйона біометричних паспортів

Державної міграційної служби України Максим Соколюк заявив, що наразі в Україні оформили понад 3,2 мільйона біометричних закордонних паспортів.

«Загалом кількість оформлених біометричних паспортів – 3 мільйони 240 тисяч 705», – сказав Соколюк на засіданні Кабміну.

За його словами, міграційна служба розраховує, що до кінця року буде оформлено ще близько 2 мільйонів біометричних закордонних паспортів.

Біометричні паспорти необхідні для безвізових поїздок до Європейського союзу.

6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні безвізовий режим. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, посли ЄС мають розглянути це питання 26 квітня. В ЄС раніше заявляли, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС наприкінці червня.



Також 6 квітня в Україні були тимчасово припинені оформлення й видача біометричних документів (паспорт для виїзду за кордон і ID-паспорт) у центрах надання адміністративних послуг і «паспортних сервісах», натомість підрозділи міграційної служби працювали в штатному режимі. Цього тижня повідомили, що три центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс» відновили роботу.