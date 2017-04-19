Transparency International-Росія просить Путіна перевірити Медведєва щодо корупції

Представництво глобальної антикорупційної мережі Transparency International-Росія звернулося до президента Росії Володимира Путіна з проханням перевірити дотримання антикорупційного законодавства керівником російського прем’єра Дмитром Медведєвим.

«На підставі розслідування Фонду боротьби з корупцією та численних повідомлень у ЗМІ ми вважаємо, що у Медведєва є ознаки неврегульованого конфлікту інтересів: він неодноразово зупинявся в гостьовому будинку, що належить АТ «Агрокомплекс «Мансурове» – агропромисловому комплексі в Курській області, головою ради директорів якого є друг Медведєва Ілля Єлісєєв. Він також є заступником голови правління «Газпромбанку», якому уряд Росії надавав фінансову допомогу в 2014 і 2015 роках», – йдеться у заяві, опублікованій на сайті організації 18 квітня.

У Transparency International-Росія вважають, що користування Медведєвим майном агрокомплексу «Мансурове» і дружні відносини з Єлісєєвим могли вплинути на неупереджене виконання обов’язків керівника російського уряду, і вбачають в цій ситуації ознаки конфлікту інтересів.

Фонд боротьби з корупцією, створеного опозиціонером Олексієм Навальним, на початку березня опублікував розслідування «Він вам не Дімон» про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав розслідування «творчістю засудженого», а сам Медведєв назвав розслідування ФБК «нісенітницею».

26 березня в десятках міст Росії відбулися акції протесту, пов’язані з імовірною причетністю голови уряду Дмитра Медведєва до корупції. У багатьох містах акції не були узгоджені владою. По всій Росії затримали близько півтори тисячі активістів, зокрема і Навального.