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19 Квітень 2017, Київ 18:07
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Суд в Гаазі: Росія має припинити обмежувати права кримських татар

Слухання позову України проти Росії в Міжнародному суді в Гаазі, 6 березня 2017 року

Найвищий судовий орган у системі ООН, Міжнародний суд, вирішив, що Росія має зняти обмеження з прав кримських татар.

«Росія до винесення фінального рішення у цій справі має зняти обмеження з прав кримських татар, зокрема щодо провадження діяльності своїх інституцій, включаючи Меджліс. Також Росія має забезпечити наявність освіти українською мовою», – заявив представник колегії суду під час оголошення рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти Росії.

У січні Україна подала позов до Міжнародного суду проти Росії щодо порушення нею Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На початку березня у Міжнародному суді ООН завершилися публічні слухання, які стосуються першого етапу розгляду позову, а саме – вирішення питання, чи застосувати тимчасові заходи, про які в суду просить Україна.

Україна, серед іншого, просила суд домогтися від Росії утриматися від дискримінації у Криму, зокрема зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Росія також стверджує про «законність» захоплення Криму всупереч міжнародному праву як «відновлення справедливості».

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