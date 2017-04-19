В Ірані закликають заборонити участь релігійної меншини у місцевих виборах

Голова Ради стражів конституції Ірану закликає заборонити представникам релігійних меншин участь у місцевих виборах у травні.

У листі, опублікованому агенцією новин ILNA 18 квітня, Аятола Ахмад Джаннаті заявив, що релігійним меншинам треба заборонити участь у виборах у містах з мусульманською більшістю. Він вважає, що їхня участь порушуватиме ісламські закони.

Рада стражів конституції Ірану, яка відбирає кандидатів для парламентських і президентських виборів, не має повноважень погоджувати учасників виборів до місцевих органів влади.

Кандидатів на місцеві вибори перевіряє комісія законодавців, але оглядачі вважають, що Джанатті має вплив на цей процес.

У березні у МВС Ірану повідомили, що для участі у виборах зареєструвалися 287 тисяч 425 учасників. Ці вибори проходитимуть 19 травня, одночасно з президентськими.

В Ірані на конституційному рівні релігійними меншинами визнані зороастристи, іудеї і християни.

Бахаїзм в Ірані ніяким чином не визнаний, і представники цієї релігійної течії у цій країні зіштовхуються з переслідуваннями.

Бахаї вважають свою релігію останньою світовою монотеїстичною релігією одкровення. Релігієзнавці класифікують бахаїзм у діапазоні від ісламсько-синкретичної секти до нового релігійного руху і нової світової релігії.