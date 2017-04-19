Апеляційний суд зняв арешт з частини майна Насірова, але його паспорти будуть у НАБУ

Апеляційний суд Києва зняв арешт з частини майна відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, але його паспорти зберігатимуться у НАБУ. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі суду.

«Суд частково задовольнив апеляцію адвокатів. З частини документів було знято арешт. Паспорти Насірова у НАБУ залишаються, оскільки щодо Насірова застосовано запобіжний захід», – повідомили у прес-службі.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід, 7 березня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як за нього внесли заставу в 100 мільйонів гривень. Насіров заявив, що не планує тікати з України.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».