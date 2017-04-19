Дніпропетровщина: поліція розслідує смерть жінки, яка загинула через негоду

За фактом загибелі людини через негоду на Дніпропетровщині розпочали кримінальне провадження. Про це Радіо Свобода повідомили в обласному управлінні поліції.

За даними поліції, провадження відкрите за статтею 115 Кримінального Кодексу України – умисне вбивство – з додатковою правовою кваліфікацією «нещасний випадок».

У Новомосковську на Дніпропетровщині через негоду загинула літня жінка. Інформацію про це в середу підтвердили в Новомосковському міському відділенні поліції.

За даними поліції, інцидент стався у вівторок, 18 квітня. 65-річна жінка отримала численні травми, несумісні з життям, через падіння дерева, поваленого негодою.

Слідство веде Новомосковський міськвідділ поліції.

Раніше Дніпропетровська облдержадміністрація рекомендувала жителям Дніпропетровщини до 22 квітня обмежити перебування на вулиці, водіям – не виїздити на дороги. Окрім того, жителів області застерігають від перебування під деревами, дахами, лініями електропередач.

Поліція також закликала власників авто не паркуватись під деревами та електроопорами.

З вівторка через прихід холодного арктичного повітря на території Дніпропетровської області оголошене штормове попередження. За даними з метеоцентру, холодна погода зі значними заморозками, сильними дощами та мокрим снігом триватиме з 18 до 22 квітня. Вночі очікуються заморозки: у повітрі до -5°, на поверхні ґрунту – до -8°.