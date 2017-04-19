Міжнародний суд ООН: Україна і Росія мають виконати Мінські угоди

Міжнародний суд ООН зобов'язав Україну і Росію виконати всі пункти Мінських домовленостей. Відповідне рішення оголосив голова суду Ронні Абрахам.

«Сторони повинні зробити все для виконання цього пакету документів, щоб урегулювати конфлікт у східних регіонах України мирним шляхом», – заявив він.

Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції із заборони фінансування тероризму. Натомість Москву зобов’язали припинити обмеження прав кримських татар і етнічних українців в анексованому Криму.

Міжнародний суд ООН почав розглядати справу України проти Росії 6 березня. Україна звинувачує Росію у порушенні двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Україна просила суд вжити тимчасових заходів проти Росії до початку розгляду справи про суті. Зокрема, Україна просила суд зобов'язати Росію припинити підтримку незаконних збройних угруповань на непідконтрольній частині Донеччини й Луганщини.