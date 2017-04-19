Британський парламент підтримав дочасні вибори

Британський парламент одноголосно підтримав ініціативу прем’єра Терези Мей щодо проведення 8 червня дочасних загальних виборів.

19 квітня у Палаті громад за це проголосували 522 депутати, проти – 13.

Перед голосування Тереза Мей заявила перед законотворцями, що дострокові вибори дадуть Британії «визначеність і стабільність» у час, як Лондон веде переговори щодо виходу з ЄС.

«Вірю, що у цей надзвичайно важливий для країни момент у Вестмістері має бути єдність, а не розділення», – наголосила Мей.

Опозиційні партії лейбористів і ліберальних демократів 18 квітня несподівано привітали рішення Мей щодо дострокових виборів, тоді як Шотландська національна партія заявила, що її представники не голосуватимуть за це.

Останні загальні вибори у Великій Британії пройшли у 2015 році, а наступні чергові мали відбутися у 2020 році.