Джемілєв: навряд чи Росія виконуватиме рішення суду ООН щодо тимчасових заходів по Криму

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає рішення Міжнародного суду ООН запровадити тимчасові заходи за позовом в рамках конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації таким, що має велике моральне значення для кримських татар, але сумнівається, що Росія його виконуватиме. Про це він сказав у коментарі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«Ні, звісно, вона не виконуватиме. Попри це, рішення суду має дуже велике значення. Однозначно це – моральна підтримка для тих кримських татар, яких переслідують», – вважає Джемілєв.

Україна позивається проти Росії у Міжнародному суді ООН у Гаазі щодо двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На період розгляду справи по суті (дата початку цього процесу ще не визначена) Україна просила суд запровадити тимчасові заходи проти Росії за двома напрямками: припинення підтримки незаконних збройних угруповань на не підконтрольній Україні частині Донбасу, а також припинення утиску у Криму неросіян.

19 квітня Міжнародний суд ООН у Гаазі задовольнив запит України про запровадження тимчасових заходів щодо Криму, але не задовольнив щодо Донбасу.