У Петербурзі після нападу помер журналіст Микола Андрущенко

У Санкт-Петербурзі помер журналіст Микола Андрущенко, на якого у березні напали невідомі.

73-річний співзасновник газети «Новий Петербург» перебував у комі і помер 19 квітня, не прийшовши до тями.

Журналіста виявили без свідомості 10 березня на одній з вулиць Санкт-Петербурга. У нього діагностували черепно-мозкову травму.

Головний редактор «Нового Петербурга» Денис Усов вважає, що напад на Андрущенка міг бути пов’язаний з публікаціями про неефективну боротьбу з корупцією у місті, повідомляє «Интерфакс».

Микола Андрущенко був депутатом Ленінградської ради у 1990-1993 роках, тоді ж він став одним із засновників газети «Новий Петербург». З 2007 по 2009 роки журналіста звинувачували в екстремізмі, наклепі і образі представників влади. Сам Андрущенко провину заперечував.

«Новий Петербург» існує з 1990 року. У 2007 році випуск газети припинили після попередження від наглядового відомства і відновили у 2009 році.