Порошенко: рішення Міжнародного суду ООН багатонадійне

Президент України Петро Порошенко позитивно оцінив рішення Міжнародного суду за позовом України проти Росії щодо часткового задоволення вимоги про запровадження тимчасових заходів на час розгляду справи по суті.

Згідно з повідомленням прес-служби глави держави, під час перебування у Лондоні президент назвав рішення багатонадійним і звернув увагу на те, що суд визнав свою юрисдикцію у справі.

«Ми впевнені в тому, що сьогодні ми на правильному шляху. Ми сподіваємось на успішний розгляд зазначених справ», – сказав Петро Порошенко.

Україна позивається проти Росії у Міжнародному суді, найвищому судовому органі в системі ООН, що працює у нідерландській Гаазі, щодо двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На період розгляду справи по суті (дата початку цього процесу ще не визначена) Україна просила суд запровадити тимчасові заходи проти Росії за двома напрямками: припинення підтримки незаконних збройних угруповань на не підконтрольній Україні частині Донбасу, а також припинення утиску у Криму неросіян.

19 квітня Міжнародний суд задовольнив запит України про запровадження тимчасових заходів щодо Криму, але не задовольнив щодо Донбасу.

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