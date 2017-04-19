Росія: прем’єр Медведєв обіцяє не підвищувати податків

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв обіцяє у 2017 році не підвищувати податків і розглянути індексацію пенсійних виплат для пенсіонерів, які працюють. Про це він заявив 19 квітня під час виступу у російській Держдумі.

За словами Медведєва, російська економіка уникла «катастрофи» попри низькі світові ціни на нафту і санкції Заходу, запроваджені проти Москви через агресію в Україні.

Російські чиновники прогнозують, що у цьому році російська економіка демонструватиме зростання після двох років рецесії.

Наразі Дмитро Медведєв, який на посаді прем’єра працює другий термін за президентства Володимира Путіна, перебуває під пильною увагою через звинувачення у корупції.

Фонд боротьби з корупцією, створеного опозиціонером Олексієм Навальним, на початку березня опублікував розслідування «Він вам не Дімон» про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав розслідування «творчістю засудженого», а сам Медведєв назвав розслідування ФБК «нісенітницею».

26 березня в десятках міст Росії відбулися акції протесту, пов’язані з імовірною причетністю голови уряду Дмитра Медведєва до корупції. У багатьох містах акції не були узгоджені владою. По всій Росії затримали близько півтори тисячі активістів, зокрема і Навального.