САП: паспорти Насірова зберігатимуться в Державній міграційній службі

Паспорт для виїзду за кордон та дипломатичний паспорт відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова направлять на зберігання до Державної міграційної служби України. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура за підсумками розгляду справи Насірова Апеляційним судом Києва 19 квітня.

«В частині повернення серед інших речей паспортів для виїзду за кордон та дипломатичного паспорту інформуємо, що на виконання ухвали слідчого судді від 07.03.2017 про застосування до Насірова Р. М. запобіжного заходу вказані паспорти будуть направлені до Державної міграційної служби України, де будуть зберігатись», – йдеться у повідомленні прокуратури на її сторінці у «Фейсбуці».

«Картка для реєстрації та голосування в системі інформаційного обслуговування народних депутатів України, посвідчення народного депутата, тимчасове посвідчення народного депутата будуть направлені до Верховної Ради України. Разом з тим, все майно, на яке може бути накладено стягнення з метою відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, залишено під арештом», – повідомили у САП.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід, 7 березня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як за нього внесли заставу в 100 мільйонів гривень. Насіров заявив, що не планує тікати з України.