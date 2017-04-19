Ситуація у зоні боїв на Донбасі стабілізувалася – штаб

Українська сторона заявляє про стабілізацію ситуації у зоні бойових дій на Донбасі.

За інформацією штабу української воєнної операції, упродовж нинішньої доби підтримувані Росією сепаратисти 8 разів обстрілювали позиції українських військових.

«На приморському напрямку, по захисниках Красногорівки, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82-міліметри. Морських піхотинців поблизу Водяного обстрілював з озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поруч Павлополя – з автоматичних гранатометів. По оборонцях Широкина противник вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї. На донецькому напрямку, позиції поруч населеного пункту Луганське ворог обстрілював з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї», – повідомили у штабі АТО ввечері 19 квітня.

За інформацією штабу, українські військові у відповідь не відкривали вогню.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську сторону у 36 порушеннях за минулу добу.

Луганські бойовики кажуть, що за минулу добу Збройні сили України раз порушили перемир’я.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.