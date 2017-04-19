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19 Квітень 2017, Київ 21:11
Новини | Міжнародні

«Роскомнагляд»: Twitter перенесе до Росії персональні дані громадян країни

Федеральна служба нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій, «Роскомнагляд», оголосила, що компанія Twitter перенесе до Росії бази з персональними даними росіян до середини 2018 року.

У повідомленні на сайті російського відомства цитується лист представника Twitter Шинейд Максуіні, у якому мовиться, що зараз компанія оцінює, які ці дані можна перенести до Росії.

Раніше у «Роскомнагляді» зазначали, що набір даних, яких вимагає призначена для користувачів угода Twitter, дозволяє ідентифікувати осіб, відтак, ця інформація потрапляє під закон про зберігання персональних даних.

Закон про зберігання персональних даних громадян у Росії діє від вересня 2015 року. Він зобов’язує компанії зберігати й обробляти персональні дані громадян Росії на території країни. В іншому випадку «Роскомнагляд» може заблокувати доступ до онлайн-ресурсів, що потрапили під дію закону.

У 2016 році у Росії вперше заблокували найбільшу зарубіжну соціальну мережу LinkedIn. Суд визнав її порушником закону про персональні дані.

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