Оболонський райсуд Києва викликає Януковича на засідання у справі про держзраду

Оболонський районний суд міста Києва викликає колишнього президента України Віктора Януковича на засідання у справі про державну зраду, що відбудеться 4 травня. Відповідна повістка оприлюднена на сторінці суду на сайті «Судова влада України».

Згідно з повісткою, суд викликає Януковича як обвинуваченого за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (співучасть у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до тяжких наслідків), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій) Кримінального кодексу України.

Як очікується, Оболонський районний суд Києва 4 травня розпочне підготовче засідання у справі про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича.

Захист Януковича спростовує висунуті йому обвинувачення. Виклик до суду адвокати поки не коментували.

Сам Віктор Янукович після втечі з України взимку 2014 року перебуває у Росії.