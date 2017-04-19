У Чехії батьки отримали право на оплачувану декретну відпустку

У Чехії вища палата парламенту, Сенат, 19 квітня ухвалила закон, згідно з яким не тільки матері, але й батьки матимуть право на відпустку після народження дитини.

Законом передбачається, що у разі народження дитини батько дістане право на оплачувану тижневу відпустку упродовж перших шести тижнів після народження дитини.

Але таке право отримає тільки той батько, який регулярно сплачував медичне страхування. Таким батькам виплачуватимуть 70% зарплати, тобто так само, як і оплата декретної відпустки, яку отримують матері.

Право на оплачену тижневу відпустку матимуть батьки, які внесені до офіційного документу – свідоцтва про народження дитини, або вказані у відповідних документах як опікуни.

Як написав у Twitter голова уряду Чехії Богуслав Соботка, «тижнева відпустка є доброю новиною для всіх новоспечених батьків. Я радий, що сенатори підтримали нашу пропозицію».

Новий закон у Сенаті підтримали 58 із 77 присутніх на засіданні сенаторів, проти був один сенатор. Тепер закон має підписати президент країни Мілош Земан.

У Чеській Республіці щорічно народжується близько 100 тисяч дітей. Нові видатки для батьків коштуватимуть державній казні близько 30 мільйонів євро на рік.