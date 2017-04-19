Трамп доручив перевірити вигоду для США від скасування санкцій проти Ірану

Президент США Дональд Трамп 19 квітня доручив упродовж 90 днів перевірити, чи скасування санкцій проти Ірану в рамках ядерної угоди відповідає інтересам національної безпеки Вашингтона.

Це доручення з’явилося наступного дня після того, як Державний департамент США поінформував Конгрес, що Іран дотримується термінів угоди, укладеної у 2015 році між Тегераном та світовими країнами-лідерами.

У Держдепартаменті 18 квітня також повідомили про подальше послаблення санкцій щодо Тегерана в рамках угоди.

Речник Білого дому Шон Спайсер заявив журналістам 19 квітня, що Трамп «зробив розсудливу річ, звернувшись за переглядом угоди».

Звіти щодо виконання угоди Іраном мають направлятися Конгресу кожні 90 днів. 18 квітня це було зроблено вперше адміністрацією Трампа.

Раніше в середу міністр оборони США Джим Маттіс заявив у Саудівській Аравії, що Іран відіграє дестабілізуючу роль у ситуації на Близькому Сході.

«Якщо подивитися, де в регіоні є проблеми, всюди побачите Іран», – зазначив Маттіс після зустрічей із саудівськими посадовцями.