У Єгипті після 3 років ув’язнення звільнили волонтерку

Засновницю благодійної організації з допомоги безпритульним дітям Айю Хіджазі, що має подвійне американсько-єгипетське громадянство, звільнили з в’язниці Єгипту після трьох років ув’язнення.

Тахер Абор Наср, адвокат Хіджазі, підтвердив 19 квітня, що її звільнили у вівторок, за 2 дні після того, як суд виправдав її за звинуваченнями у жорстокому поводженні з дітьми. Міжнародні правозахисні групи й американські чиновники відкидали відкидали ці звинувачення.

Айю Хіджазі єгипетська влада арештувала у 2014 році разом з шістьма її колегами з благодійної організації.

Наразі невідомо, чи її колег також звільнили.

Президент США Дональд Трамп публічно не згадував цю тему під час зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сіссі в квітні. Але перед цією зустріччю у Білому домі повідомили, що справа Хіджазі буде в центрі переговорів Трампа і ас-Сіссі.