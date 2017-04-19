Брюссель закликає Молдову дотримуватися домовленостей з ЄС

Європейський союз 19 квітня закликав Кишинев дотримуватися своїх торговельних угод зі співдружністю у час, як президент Молдови Ігор Додон провадить політику на зближення з Москвою.

У квітні Молдова підписала меморандум про співпраці з Євразійським економічним союзом (ЄАЕС), у якому зараз має статус спостерігача.

Ігор Додон вважає ЄАЕС, до якого входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія і Киргизстан, альтернативою ЄС.

Речниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Набіла Массралі 19 квітня заявила, що Кишинев першочергово має визначитися із відносинами з ЄАЕС. Але, за її словами, Брюссель очікує, що Молдова повністю виконуватиме свої зобов’язання у рамках угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп різко розкритикував підписання меморандуму з ЄАЕС, заявивши, що це підриває зусилля уряду на зближення з Євросоюзом.

Президент Росії Володимир Путін намагається використовувати ЄАЕС для посилення впливу Москви на пострадянському просторі, а також для протистояння з ЄС і НАТО.

Наразі половина торгівлі Молдови припадає на ЄС.