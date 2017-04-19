Павлоград: за скоєння вибуху у багатоповерхівці чоловік отримав 15 років в’язниці

У Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині 19 квітня винесли рішення у справі про вибух у житловому будинку і вбивство жінки. Обвинуваченого у скоєнні вибуху та вбивстві засудили до 15 років в’язниці.

За інформацією суду, вирок набуде чинності за 30 днів, якщо його не оскаржать в апеляційному суді.

Свою провину обвинувачений частково визнав.

За даними суду, обвинуваченим у справі є 60-річний житель міста, колишній чоловік загиблої жінки Олександр Коломоєць. На початку судового процесу він звернувся до суду з проханням здійснювати слухання справи у закритому режимі й дозволу брати участь у засіданнях в режимі відеозв’язку, однак суд відхилив ці клопотання.

За інформацією правоохоронців, у ніч з 17 на 18 вересня 2016 року обвинувачений не тільки скоїв убивство дружини, нанісши їй 128 ножових поранень, а й влаштував вибух у 5-поверховому будинку, здійснивши пошкодження системи постачання побутового газу.

За даними слідчих, у результаті вибуху і пожежі в багатоквартирному будинку була зруйнована частина споруди, декілька квартир лишаються в аварійному стані, на реконструкцію будинку необхідно витратити понад 1,5 мільйона гривень.

Восени 2016 поліція відкрила кримінальне провадження через вибух у 5- поверховому житловому будинку Павлограда Дніпропетровської області. Як повідомили в обласному управлінні Нацполіції, вибуху передувало вбивство. На місці пожежі виявили тіло 53- річної жінки з численними ранами. Загибла була колишньою дружиною власника квартири, де стався вибух. Чоловіка затримали за підозрою в умисному вбивстві і порушенні вимог пожежної безпеки.

Водночас у Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що внаслідок вибуху газоповітряної суміші з подальшим загоранням зруйновано 5 квартир. Міська рада Павлограда відселила мешканців пошкоджених квартир.