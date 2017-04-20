Бойовики на Донбасі вдвічі скоротили кількість обстрілів – штаб

Підтримувані Росією бойовики 19 квітня скоротили кількість обстрілів удвічі, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. У середу сепаратисти здійснили 18 обстрілів, це на 17 обстрілів менше, ніж 18 квітня, ідеться в ранковому зведенні.

За минулу добу один український військовий зазнав поранення, інформує штаб АТО. Найбільше обстрілів було на Приморському напрямку, зокрема, в районі Красногорівки бойовики стріляли з мінометів калібру 82 міліметри, твердять українські військові.

В угрупованні «ДНР» також інформують про «ознаки стабілізації» та повідомляють про поодинокі бої. В угрупованні «ЛНР» ще не було повідомлень про бойові дії 19 квітня.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.