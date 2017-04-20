Без електрики залишається майже 200 сіл і містечок – ДСНС

Станом на 7:00 20 квітня залишаються знеструмленими 199 населених пунктів у п’яти областях, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, найбільше знеструмлених сіл та містечок є в Харківській (99) та Дніпропетровській (72) областях. Також без електрики залишаються 14 населених пунктів у Полтавській, дев’ять – у Херсонській та п’ять – у Запорізькій областях.

Упродовж 19 квітня аварійні бригади обленерго відновили електропостачання 354 населених пунктів у шести областях.

Знеструмлення сталося 18–19 квітня внаслідок погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру) через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач.

Як повідомили синоптики, за дві доби снігопадів у Дніпропетровській області випала півторамісячна норма опадів. Аномальні для квітня опади цього тижня зафіксовані також у Харкові і Запоріжжі.