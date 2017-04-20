Росія заблокувала в ООН засудження ракетних випробувань у КНДР

Росія заблокувала в Раді безпеки ООН заяву із засудженням останніх ракетних випробувань Північної Кореї.

У запропонованому 19 квітня американськими дипломатами проекті заяви містилася вимога до КНДР «не проводити жодних наступних ядерних випробувань» і припинити запуски ракет після того, як Пхеньян здійснив невдале випробування наприкінці минулого тижня.

Дипломати США пропонували членам Ради безпеки висловити «свою крайню стурбованість» з приводу «вкрай дестабілізаційної поведінку» Північної Кореї і пригрозити вжити «додаткових значних заходів». Посол США в ООН Ніккі Гейлі наголосила, що додаткові вимоги до КНДР необхідні, щоб не допустити ескалації.

Росія прагнула включити формулювання, яке є в попередній резолюції з цього питання. Там міститься вказівка про необхідність досягнення рішення шляхом діалогу. У березні Рада безпеки засудила запуск трьох ракет і висловила серйозну стурбованість у зв’язку з «усе більш дестабілізаційною поведінкою» Пхеньяна.