Тіллерсон: угода з Іраном лише затримала його мету стати ядерною державою

Держсекретар США Рекс Тіллерсон 19 квітня піддав різкій критиці укладену в 2015 році ядерну угоду з Іраном. Очільник зовнішньополітичного відомства вважає, що ця домовленість «лише затримує його (Ірану – ред.) мету стати ядерною державою» і не бере до уваги «тривожні провокації, які тривають» з боку Ірану на Близькому Сході.

Тіллерсон вказав, що 90-денний аналіз цієї угоди адміністрацією Трампа зосередиться не лише на питанні, чи Іран дотримується угоди, але також стосуватиметься дій Ірану в регіоні, які суперечать інтересам США. Держсекретар також зауважив, що «ядерні амбіції Ірану є загрозою для миру і безпеки в світі», а неконтрольований Іран має потенціал, щоб іти шляхом Північної Кореї.

Іран неодноразово заявляв, що не прагне створити ядерну зброю. Угода з Тегераном передбачає скасування міжнародних санкцій в обмін на згоду Ірану обмежити ядерну діяльність.