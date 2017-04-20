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20 Квітень 2017, Київ 10:43
Новини | Міжнародні

В атаці на Хан-Шейхун був використаний зарін або подібна речовина – експерти

Голова Організації із заборони хімічної зброї Ахмет Узумчу

Результати тестів показують, що в імовірному нападі із застосуванням хімічної зброї в Сирії був використаний зарін або аналогічна речовина. Такий висновок оприлюднив 19 квітня голова базованої в Гаазі Організації із заборони хімічної зброї Ахмет Узумчу.

За його словами, в чотирьох лабораторіях були проаналізовані зразки, взяті у 10 жертв. Результати цих аналізів «свідчать про вплив зарину або подібних до заріну речовин», наголошує Узумчу. «Лабораторні аналізи ще відкриють додаткові деталі, але аналітичні результати вже отримані й незаперечні», – наголосив голова Організації із заборони хімічної зброї.

Внаслідок імовірного авіаудару сил президента Сирії Башара Асада 4 квітня загинули понад 80 людей у контрольованому повстанцями сирійському місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб.

Дамаск і Москва, головний союзник Асада у шестирічному сирійському конфлікті, стверджують, що токсичний газ з’явився в атмосфері, коли авіація урядових сил влучила по складу антиурядових повстанців. Ці твердження заперечують США та інші країни.

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