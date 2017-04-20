У Венесуелі три людини загинули під час масових протестів проти уряду

Двоє венесуельських студентів і національний гвардієць загинули 19 квітня внаслідок стрілянини під час протестів проти президента Ніколаса Мадуро.

Прихильники опозиції вийшли на вулиці Каракаса та інших міст, звинувачуючи Мадуро в підриві демократії і зануренні країни в хаос.

Кількість учасників демонстрацій зросла до сотень тисяч, водночас прихильники Мадуро провели свою демонстрацію в столиці на заклик президента. Сутички були зареєстровані по всій країні під час найбільших від 2014 року протестів.

Мадуро заявляє, що опозиція прагне перевороту, щоб покласти край соціалізму у Венесуелі. Опозиція твердить, що він перетворився на диктатора і звинувачує його уряд в озброєнні цивільних для поширення насильства і страху.

У квітні у Венесуелі щонайменше сім людей загинули під час протестів. Опозиція звинувачує в цих смертях сили безпеки і воєнізовані групи. Понад 400 людей були затримані під час акції протесту 19 квітня.