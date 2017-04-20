Нафтовий концерн ExxonMobil просить владу США скоротити санкції проти Росії

Американський нафтовий концерн ExxonMobil просить міністерство фінансів США дозволити йому відновити спільні проекти з компанією «Роснєфть» на Чорному морі. Ці проекти були заморожені після того, як «Роснєфть» стала об’єктом американських санкцій, запроваджених через анексію Криму та підтримку Москвою сепаратистів на сході України. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal та інформагенція AP.

Згідно з санкціями, американські компанії не мають права передавати «Роснєфті» сучасні технології буріння і використовувати їх для розробки родовищ в арктичному регіоні, Сибіру та на чорноморському шельфі.

З проханнями зробити виняток з режиму санкцій компанія звертається до уряду з кінця 2015 року, повідомляє газета Wall Street Journal. Восени 2014 року адміністрація Обами дозволила ExxonMobil довести до кінця роботи з розвідки родовищ в Арктиці.

Як стверджує Exxon Mobil, компанія втратить права на нафторозвідку на Чорному морі, якщо для неї не буде зроблений виняток, оскільки її європейські конкуренти не обтяжені такими обмеженнями. Потенційні втрати ExxonMobil оцінює приблизно у мільярд доларів.

Запит ExxonMobil привернув увагу Конгресу, де сильними нині є настрої на користь розширення санкцій щодо Росії через втручання до виборчої кампанії в США.

Серед інстанцій, які мають видати рекомендації щодо цього запиту, є Держдепартамент. Державний секретар Рекс Тіллерсон, який керував ExxonMobil під час укладення договору з «Роснєфтью», самоусунувся на два роки від участі в будь-яких державних рішеннях, що стосуються його колишньої компанії. У повідомленнях не вказано, чи надійшли останні клопотання Exxon Mobil до чи після приходу Тіллерсона на державну службу.