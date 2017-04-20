10% дітей з особливими потребами залучені до інклюзивної освіти – Міносвіти

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що лише 10% дітей з особливими потребами залучені до інклюзивної освіти.

«Зараз тільки чотири тисячі дітей з особливими потребами залучені до інклюзивної освіти. А це лише 10% від загальної кількості учнів з особливими потребами», – цитує Гриневич прес-служба МОН.

За повідомленням, 19 квітня дружина президента, голова Благодійного фонду Порошенка Марина Порошенко разом із міністром освіти і науки Лілією Гриневич підписали Меморандум про співпрацю у питанні запровадження інклюзивного освітнього середовища в Україні.

«Наша амбітна мета – щоб кожна українська дитина з особливими освітніми потребами здобувала освіту спільно з однолітками з урахуванням своїх індивідуальних потреб, здібностей та інтересів», – сказала Марина Порошенко.

Нещодавно 19 шкіл Запорізької області стали учасниками експериментального проекту з розвитку інклюзивного освітнього середовища.