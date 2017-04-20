Чубаров не вірить, що Росія виконає рішення Міжнародного суду щодо кримських татар

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який 20 квітня завершив візит до Латвії, назвав рішення Міжнародного суду щодо кримських татар очікуваним, але висловив сумнів щодо його виконання Росією.

«Це початок процесу, який приведе купу злочинців на лаву підсудних міжнародного трибуналу, який обов’язково буде створений у зв’язку з окупацією Росією Криму», – заявив Чубаров 19 квітня у Ризі під час публічної дискусії «Три роки окупації: наслідки протиправної російської анексії Кримського півострова для його мешканців».

Водночас голова Меджлісу висловив незадоволення тим, що Міжнародний суд не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції із заборони фінансування тероризму.

«Невже міжнародні судді не бачать ознак фінансування тероризму на сході України? Звідки ж у бойовиків стільки зброї?» – запитав Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу відзначив зусилля міжнародної спільноти щодо солідарності з кримськими татарами та засудження анексії Криму. Особливо він наголосив на важливості дій балтійських держав, зокрема і Латвії, яка не визнає протиправну анексію Криму і послідовно виступає за суверенітет і територіальну цілісність України.

Водночас він закликав зарубіжних політиків уникати провокацій із боку Росії, спрямованих на легітимізацію анексії Автономної Республіки Крим. На думку Чубарова, санкції проти Росії допомогли загальмувати російську агресію, але наразі не змусили Путіна повернутися у правове поле.

Україна позивається проти Росії у Міжнародному суді, найвищому судовому органі в системі ООН, що працює у нідерландській Гаазі, щодо двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На період розгляду справи по суті (дата початку цього процесу ще не визначена) Україна просила суд запровадити тимчасові заходи проти Росії за двома напрямками: припинення підтримки незаконних збройних угруповань на не підконтрольній Україні частині Донбасу, а також припинення утиску у Криму неросіян.

19 квітня Міжнародний суд задовольнив запит України про запровадження тимчасових заходів щодо Криму (зокрема, Росія має скасувати заборону Меджлісу), але не задовольнив щодо Донбасу. Водночас суд узяв до розгляду обидва провадження.