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20 Квітень 2017, Київ 12:12
Новини | Міжнародні

Китай запустить перший безпілотний вантажний космічний корабель

Космічний апарат «Тяньчжоу-1» («Небесний корабель») на стартовому майданчику у провінції Хайнань, 17 квітня 2017 року

Китай готується запустити 20 квітня перший безпілотний вантажний космічний корабель. Як інформують державні засоби інформації КНР, космічний апарат «Тяньчжоу-1» («Небесний корабель») має злетіти об 11:41 за Гринвічем (це 14:41 за часом Києва).

Орбітальна вантажівка має стикуватися з китайською космічною лабораторією «Тяньгун-2» («Небесний палац»), де торік два китайських космонавти провели місяць – це був найдовший для китайської космонавтики пілотований політ.

Місія «Тяньчжоу-1» створить «важливу технологічну основу» для створення постійно пілотованої космічної станції, повідомляє інформагенція «Сіньхуа».

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