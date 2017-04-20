Китай запустить перший безпілотний вантажний космічний корабель

Китай готується запустити 20 квітня перший безпілотний вантажний космічний корабель. Як інформують державні засоби інформації КНР, космічний апарат «Тяньчжоу-1» («Небесний корабель») має злетіти об 11:41 за Гринвічем (це 14:41 за часом Києва).

Орбітальна вантажівка має стикуватися з китайською космічною лабораторією «Тяньгун-2» («Небесний палац»), де торік два китайських космонавти провели місяць – це був найдовший для китайської космонавтики пілотований політ.

Місія «Тяньчжоу-1» створить «важливу технологічну основу» для створення постійно пілотованої космічної станції, повідомляє інформагенція «Сіньхуа».