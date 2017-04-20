Омбудсмен Росії поставила під сумнів інформацію про переслідування геїв у Чечні

Уповноважена із прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що сумнівається в достовірності відомостей про переслідування гомосексуалів у російському регіоні Чечні. За її словами, може йтися про провокації або помилковий донос.

Виступаючи на зустрічі в Державній думі Росії 20 квітня, Москалькова заявила, що для перевірки інформації про переслідування гомосексуалів їй не вистачає імен постраждалих. Омбудсмен додала, що направила кілька запитів до правоохоронних органів Чечні, але не отримала даних про утиски представників сексуальних меншин.

На початку квітня російська «Нова газета» опублікувала розслідування про переслідування гомосексуалів у Чечні. Видання стверджувало, що в республіці без суду і слідства вбивають представників гей-спільноти, незаконно позбавляють їх свободи і катують.

Влада Чечні звинуватила газету в наклепі, до редакції надійшли погрози. На зборах в головній мечеті Грозного ухвалили резолюцію з обіцянкою «відплати для підбурювачів».