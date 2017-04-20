Путін «ховає» Мінські угоди на тлі невизначеності США – Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін від’єднує від України контрольовані проросійськими бойовиками частини Донбасу на тлі невизначеності Вашингтона, пише 20 квітня Bloomberg.

«Володимир Путін, бачачи змішані сигнали зі США, спокійно посилює контроль Росії над двома бунтівними регіонами України, ховаючи надії на реалізацію укладеної за європейського посередництва мирної угоди і звільнення від санкцій найближчим часом», – ідеться в статті.

«Росія рухається поступово, за допомогою блокади з боку українських активістів як політичного прикриття, щоб перебрати на себе ключові економічні зв’язки з сепаратистськими зонами», – твердять аналітики Bloomberg і наводять за приклад намагання Москви замістити зв’язки з українськими постачальниками й забезпечити функціонування металургійних заводів на контрольованих бойовиками територіях.

«Узятий курс на відділення Донбасу, в цьому немає жодних сумнівів», – цитує Bloomberg депутата російської Держдуми з владної партії «Єдина Росія» Костянтина Затуліна. Водночас у планах Росії немає офіційного визнання або приєднання цих територій, розповіли джерела агенції.

20 квітня в Києві секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія продовжує готуватися до повномасштабної війни, нарощуючи військову потужність. Він також вказав, що Москва посилює свої позиції на непідконтрольних Києву територіях на сході України. За даними Турчинова, нині на Донбасі перебуває до 30 тисяч бойовиків, а вздовж кордону з Україною розгорнуте угруповання російських військ у кількості 50 тисяч осіб.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києву територіях можуть бути російські «добровольці». Через роль Росії у подіях на Донбасі, а також через анексію Криму, Захід застосував щодо Москви кілька пакетів санкцій.

За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів.