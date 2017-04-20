Рятувальники попереджають про небезпеку лавин у Карпатах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження лавин у Карпатах.

«За прогнозами Укргідрометцентру, 20 квітня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (третій рівень)», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, 20-21 квітня у зв’язку з переміщенням чергового активного циклону очікуються складні погодні умови. Зокрема, 20 квітня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській областях, 21 квітня у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях очікують сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду.

Як повідомили рятувальники вранці 20 квітня, залишаються знеструмленими 199 населених пунктів у п’яти областях, найбільше у Харківській і Дніпропетровській областях.

Знеструмлення сталося 18–19 квітня внаслідок погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру) через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач.

Як повідомили синоптики, за дві доби снігопадів у Дніпропетровській області випала півторамісячна норма опадів. Аномальні для квітня опади цього тижня зафіксовані також у Харкові і Запоріжжі.