Потепління прийде в Україну 26 квітня – синоптики

Синоптики очікують істотного потепління в Україні не раніше ніж 26 квітня, повідомив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко. До цього, за його словами, на території країни очікуються нічні заморозки, а денна температура буде в діапазоні +6-12 градусів Цельсія.

«20-21 квітня ми знову очікуємо погіршення погодних умов у південних, центральних і східних областях. Дощ із мокрим снігом... Вітер 15-20 метрів за секунду. Збережуться заморозки. 22-25 квітня холодна погода збережеться», – сказав Прокопенко під час засідання міжвідомчого оперативного штабу державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій із приводу ускладнення погодних умов.

20 квітня сніг пішов у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій областях, на заході Черкаської і півночі Одеської й Миколаївської областей.

Як повідомили рятувальники вранці 20 квітня, залишаються знеструмленими 199 населених пунктів у п’яти областях, найбільше у Харківській і Дніпропетровській областях.

Знеструмлення сталося 18–19 квітня внаслідок погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру) через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач.

Як повідомили синоптики, за дві доби снігопадів у Дніпропетровській області випала півторамісячна норма опадів. Аномальні для квітня опади цього тижня зафіксовані також у Харкові і Запоріжжі.