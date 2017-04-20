ФСБ Росії: замовник теракту в метро Петербурга встановлений

Голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков заявляє, що замовник теракту в метро Санкт-Петербурга встановлений.

Водночас імені підозрюваного він не назвав.

За даними російської влади, внаслідок вибуху в петербурзькому метро 3 квітня загинули 15 людей, близько 50 були поранені. Слідчі заявляють, що вибух скоїв смертник – 22-річний уродженець Киргизстану з російським громадянством Акбаржон Джалілов.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.

Правоохоронці заарештували 10 підозрюваних у причетності до вибуху, зокрема Аброра Азімова, якого слідчі підозрюють в організації нападу, і його брата Акрама.