Reuters: інститут, пов’язаний із Путіним, розробив план втручання Росії у вибори США

Російський інститут стратегічних досліджень, яким керують призначені Кремлем колишні представники розвідки, розробив план із впливу на президентські вибори у США минулого року, заявляє новинна агенція Reuters.

Агентство цитує кількох колишніх і нинішніх американських чиновників, які говорили на умовах анонімності. Згідно з публікацією від 19 квітня, інститут створив два секретні документи, які вдалося отримати американській розвідці.

Один із них, підготовлений у червні 2016 року, пропонував запустити медіа-кампанію з метою спонукати американських виборців голосувати за кандидата із більш м’якою, ніж у Барака Обами, політикою щодо Росії.

Другий документ, розроблений у жовтні, застерігав, що кандидат від демократів Гілларі Клінтон, ймовірно, переможе на виборах у США. У документі йшлося про те, що Росія має зупинити кампанію з підтримки республіканця Дональда Трампа і натомість сконцентруватися на повідомленнях про можливі фальсифікації на виборах і дискредитації Клінтон.

Reuters заявляє, що речник Путіна, до якого звернулися за коментарем щодо цього, не відповів на запит.

Американські спецслужби у січні оприлюднили звіт, в якому припустили, що президент Росії Володимир Путін замовив «кампанію з впливу» на вибори США за допомогою комп’ютерних зломів, витоку інформації й інших методів. Крім того, у звіті йшлося, що уряд Путіна явну перевагу надавав Трампу, який переміг на виборах 8 листопада.

Державне інформаційне агентство Росії ТАСС 19 квітня цитувало неназваного представника Російського інституту стратегічних досліджень, який припускав, що прохання про коментар з боку західних ЗМІ були «жартом і нічим більше».